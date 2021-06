De aanvallers van de Rode Duivels en hun kapsel: het is ons wel een dingetje. Voor de eerste wedstrijd van het WK in Rusland drie jaar geleden verscheen Dries Mertens plots met een Venetiaans blonde coupe. Yannick Carrasco ging voor het EK nog iets verder en koos voor witgeverfd kapsel. Laten we hopen dat de nieuwe coupe van Carrasco ons evenveel geluk brengt als die van Mertens drie jaar geleden.