“Luchtzuiveringstoestellen moeten met voorzichtigheid ingezet worden”

Experten van onderzoeksinstellingen VITO en eu.reca vzw zeggen dat luchtzuiveringstoestellen heel zinvol kunnen in de strijd tegen COVID-19, maar dat er met heel wat factoren rekening gehouden moet worden. “In een pandemie als deze wil je mensen vooral geen vals gevoel van veiligheid aanpraten.”

VITO en eu.reca vzw organiseerden dinsdag een webinar rond binnenluchtzuivering en toestellen die actief lucht zuiveren. Internationale experten gaven er hun kijk op bestaande luchtzuiveringstechnieken, waar en wanneer ze zinvol zijn en waar bijkomend onderzoek noodzakelijk is.

“Het coronavirus zweeft in de lucht: urenlang, en véél verder dan onze anderhalve meter. Het hoopt zich binnenshuis op en daarom moeten we fors meer ventileren”, zegt Marianne Stranger, experte binnenluchtkwaliteit VITO. “Ventileren is een preventieve maatregel die iedereen zou moeten toepassen. Vooral als je met meerdere mensen in een ruimte bent, is het noodzakelijk om geregeld een raam wagenwijd open te zetten. Je kunt de concentratie van koolstofdioxide (CO2) goed opvolgen, zo weet je perfect wanneer je extra moet verluchten.”

Op plaatsen waar ventileren moeilijker is, kunnen luchtzuiveringstoestellen ingezet worden. “Op zich is dat niet nieuw: in operatiekwartieren van ziekenhuizen maar ook elders wordt luchtzuivering al langer toegepast. Als je dergelijke toestellen echter breed gaat inzetten, wil je zeker zijn dat ze door iedereen veilig kunnen gebruikt worden en uiteraard dat ze aangetoond effectief zijn in de strijd tegen COVID”, stelt Jade Verrept, coördinator van het eu.reca-netwerk. “In een pandemie als deze wil je mensen vooral geen vals gevoel van veiligheid aanpraten.”

Om luchtzuiveringstoestellen veilig te kunnen inzetten, moet met verschillende factoren rekening gehouden worden. “Niet alleen effectiviteit en veiligheid van het toestel in kwestie zijn relevant, ook het luchtzuiveringsdebiet, de plaats waar je het zet en de wijze waarop je het onderhoudt, zijn belangrijk”, legt Stranger uit.

Daarom moeten consumenten geïnformeerd en begeleid worden bij hun keuze, vinden Stranger en Verrept. “Net zoals je info vindt over brandveiligheid en daar een regelgevend kader over bestaat - welk type brandblusser kun je best kopen, waar moet je een rookmelder hangen om doeltreffend te zijn, wanneer moet je een brandladder of rookafvoerinstallatie voorzien - zou er een procedure moeten zijn voor gezonde binnenlucht en hoe die best te verkrijgen.”