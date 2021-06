Britse Sarah Everard (33) werd gewurgd door politieagent

De Britse Sarah Everard, die op 3 maart verdween tijden haar tocht naar huis, werd om het leven gebracht door wurging. Dat blijkt uit het autopsierapport. De verdachte is een 48-jarige politieagent.

Everard verdween 3 maart toen ze om 21 uur ’s avonds naar huis wandelde in Zuid-Londen. Er werd massaal gezocht naar de vrouw. Alle mogelijke camerabeelden langs het traject van de vrouw werden door agenten zorgvuldig bekeken. Een week later werd haar lichaam gevonden in een bos. Er werd al snel gekeken naar de 48-jarige politieagent Wayne Couzens. Hij wordt verdacht van ontvoering en moord. Het proces rond de moord zal in oktober starten.

Uit de autopsie blijkt nu dat Everard door wurging om het leven werd gebracht. Een woordvoerder van de politie vertelde dat er lange tijd op haar nek zou geduwd zijn.

Na de moord op de jonge vrouw kwam er heel wat aandacht voor de veiligheid van vrouwen. In Engeland kwamen er honderden mensen samen en ook in andere landen in Europa werden er grote bijeenkomsten georganiseerd.