Kelly en Nathan verwelkomen twaalfde kindje, en sluiten verdere gezinsuitbreiding niet uit: “Ik ben écht graag zwanger”

Een dozijn kinderen: sinds vorige week kunnen Kelly (33) en Nathan (38) Vandeputte hun kroost nog trotser benoemen. Op 28 mei werd kleine Enola geboren, het twaalfde kindje van het koppel uit Wenduine (De Haan). Of het nu welletjes is geweest? Zeg natuurlijk nooit nooit in de gezellige Vandeputte-clan. “Twaalf klonk perfect, maar een extra kindje is zeker welkom”, zegt Kelly.