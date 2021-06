Activist steekt zichzelf in de nek op eerste procesdag in Wit-Rusland

Een politieke activist heeft zichzelf in Wit-Rusland in de nek gestoken op de eerste dag van zijn proces. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Viasna, die vermoedt dat Stepan Latypov probeerde zichzelf van het leven te beroven nadat hij in gevangenschap onder druk was gezet.

De 41-jarige Latypov is een van de duizenden activisten die zijn opgepakt sinds de omstreden herverkiezing van president Aleksandr Loekasjenko. Veiligheidstroepen hebben hard opgetreden tegen demonstrerende burgers. Latypov wordt onder meer verdacht van het maken van protestsymbolen en verzet tegen de politie.

De activist had volgens Viasna blauwe plekken toen hij voor de rechter verscheen. Hij klom tijdens de zitting op een bank en stak zichzelf neer, kennelijk met een pen. “Stepan liep blauw aan en ging op de bank liggen. Toen is een ambulance gebeld”, meldt de organisatie. Oppositielid en politicus Andrei Sannikov sprak over een “wanhoopsdaad”.

De hardhandige aanpak van tegenstanders van Loekasjenko bezorgt Wit-Rusland veel internationale kritiek. Er ontstond onlangs grote verontwaardiging over de gedwongen landing van een Ryanair-toestel in Minsk, waar de autoriteiten een dissident aan boord arresteerden.