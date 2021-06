Eerste roman Quentin Tarantino verschijnt in Verenigde Staten en Frankrijk

De eerste roman van de Amerikaanse regisseur Quentin Tarantino, “Once Upon a Time in Hollywood”, zal op 29 juni in de Verenigde Staten en op 18 augustus in Frankrijk verschijnen. Dat heeft de Franse uitgeverij Fayard dinsdag aangekondigd. De roman is een bewerking van zijn gelijknamige film die in 2019 uitkwam en twee Oscars won.

De regisseur schrijft over de avonturen van Rick Dalton, een westernacteur, en zijn sidekick Cliff Booth in 1969 in Los Angeles. Het boek is geïnspireerd op zijn film “Once Upon a Time in Hollywood” uit 2019. De film is met bijna 400 miljoen dollar aan wereldwijde inkomsten de op een na grootste hit van de regisseur. Enkel “Django Unchained” uit 2012 deed het beter.

“Quentin Tarantino overstijgt zijn unieke stijl, zijn grenzeloze fantasie en zijn fenomenale gevoel voor dialoog en montage om een roman van buitengewoon meesterschap af te leveren”, zegt uitgeverij Fayard.