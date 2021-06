Verschillende gemeenten schaffen mondmaskerplicht op straat al af: gaan we naar een zomer zonder kapjes?

In de straten van Beveren-Waas, Knokke-Heist, Sint-Niklaas en Lommel is het vandaag al niet meer verplicht om een masker te dragen. En ook in Leuven wil oppositiepartij N-VA de verplichting op de schop. Zullen de maskers tijdens de zomer dan definitief uit het straatbeeld verdwijnen? “Ze bieden enkel een meerwaarde als het virus sterk circuleert”, zegt viroloog Steven Van Gucht.