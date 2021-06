Grote landen pleiten voor ophef van patenten coronavaccins

De zogenaamde “Brics-landen” (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) pleiten dinsdag voor de versnelling van de levering van coronavaccins en herhalen de oproep om patenten ervan op te heffen, wat de armste landen zou helpen de pandemie te bestrijden.

In een gezamenlijke verklaring die werd vrijgegeven na een online bijeenkomst bevestigden de ministers van Buitenlandse Zaken van deze landen dat een “algemene vaccinatie” zou helpen de pandemie in te dammen. Verder onderstreepten ze de urgentie van de snelle ontwikkeling en inzet van vaccins, vooral in ontwikkelingslanden.

Ze spraken ook hun steun uit voor het voorstel van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om afstand te doen van de intellectuele eigendomsrechten voor deze vaccins. De Zuid-Amerikaanse minister Naledi Pandor zei dat “niemand veilig is voor de coronapandemie tot we dat allemaal zijn”.

Het opschorten van patenten “zou het gebruik van intellectueel eigendom, het delen en overdragen ervan mogelijk maken”, klonk het verder. Daardoor is het mogelijk om meer vaccins te produceren en ze dus breder te verdelen. Voorts zou het armere landen helpen om vaccins goedkoper te verkrijgen en meer mensen te bereiken.

De Amerikaanse president Joe Biden was eerder, net als China, al voorstander om de patenten op te heffen voor coronavaccins. De Europese Unie en Japan reageren voorlopig terughoudend. Tegenstanders van de opheffing zeggen dat het een inbreuk is op het intellectuele eigendomsrecht.

“Miljoenen mensen in rijke landen zijn gevaccineerd, terwijl miljarden mensen in arme landen nog steeds wachten en kwetsbaar blijven voor besmetting, ziekte en overlijden”, klonk het nog bij de buitenlandministers.