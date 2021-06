Een testament opstellen doe je voortaan gewoon thuis

De Brusselse start-up Legacio blijft hoge ogen gooien: nadat hij in 2020 de eerste volledig digitale dienst voor het aangeven van nalatenschappen creëerde en zijn klanten in minder dan 1 jaar tijd ruim 500.000 euro aan notariskosten bespaarde, lanceert het bedrijf nu het eerste Belgische online testament. “ Velen denken dat een testament enkel voor grote vermogens nodig is en dat je er altijd voor naar de notaris moet, maar dat klopt niet”, zegt Jan Pevenage van Legacio.

Omdat de wetgeving rond erfenissen nogal ingewikkeld is en om te vermijden dat de erflater regelingen zou treffen die wettelijk niet kunnen, wordt alles begeleid door juristen. “Voor 80 tot 85 procent van de 45-plussers is die oplossing perfect”, zegt Pevenage. “In complexere situaties, of wanneer er ook vermogensplanning of fiscale optimalisatie bij komt kijken, verwijzen we door naar een notaris of een gespecialiseerde advocaat.”

LEES OOK. Zelfde vermogen, vijf scenario’s: hoe je tot de helft van je erfenis aan Vadertje Staat kan geven (+)

Een online testament opmaken bij Legacio kost 90 euro, daar waar je bij een notaris al snel aan 250 euro zit. En met een abonnement van 10 euro per jaar kan je het testament desgewenst wijzigen. Legacio hoopt met de tool het regelen van erfenissen te democratiseren: “Drie op de vier Belgen ouder dan 45 jaar treffen nu geen enkele regeling voor hun nalatenschap.”