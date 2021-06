Het EK voorgesteld. Groep B: Slechts één land dat het onze Rode Duivels echt moeilijk kan maken en een masturberende superheld

Elke dag stellen we u een groep voor van EURO 2020. Vandaag: groep B, de groep van onze Rode Duivels. Met slechts één land dat het onze Belgen echt moeilijk zou kunnen maken en dat we meteen tippen als mogelijke verrassing. En twee matige tegenstanders bij wie we vooral die ene spits in de gaten zullen moeten houden. Al is de ene voorlopig wel nog geblesseerd en de andere niet vies van wat controverse.