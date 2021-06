Florida bant transgender vrouwen van schoolsporten voor meisjes

De gouverneur van Florida, Ron DeSantis, heeft dinsdag een wet ondertekend die transgender vrouwen bant van sporten op school voor meisjes en vrouwen. Hij deed dat na maanden van moeilijke en controversiële onderhandelingen.

De Republikeinse gouverneur noemde de ban een manier om de integriteit van meisjes- en vrouwensport te beschermen. Volgens de wet mag een atleet die niet als vrouw geboren werd, niet deelnemen aan vrouwensporten die gesponsord zijn door de scholen. De ban geldt niet voor kinderen uit de lagere school.

“In Florida gaan meisjes meisjessporten beoefenen en jongens jongenssporten”, aldus DeSantis bij de ondertekening van de wet.

Verschillende overheidsorganisaties - Florida High School Athletic Association en de National Collegiate Athletic Association - hadden al regels rond de deelname van transgender atleten.

Tegenstanders van de wet, onder wie gelijkekansenactivisten en heel wat transgenders, hekelen dat DeSantis politieke punten wil scoren door transgenders nog meer te doen vervreemden.

Voorstanders van de ban benoemen geen concrete problemen binnen de competities in Florida. Wel verwijzen ze naar Connecticut, waar transgender meisjes verschillende atletiekwedstrijden wonnen. Atleten dienden klacht in tegen het inclusieve beleid van de staat.

Florida is de meest bevolkte staat die een ban op transgender atleten invoert. Idaho werd vorig jaar de eerste staat die dergelijke maatregel nam, dit jaar volgden Tennessee, Arkansas en Mississippi dat voorbeeld. Dat liep echter niet over een leien dakje: mensenrechtenorganisatie Amercian Civil Liberties Union kondigde aan de wet in Tennessee aan te vechten, die van Idaho is momenteel geblokkeerd vanwege federale rechtszaken.

In Florida leek de wet lange tijd niet doorgevoerd te kunnen worden. Uiteindelijk werd hij vastgehangen aan een wet over “charter schools”. Dat zijn scholen die gefinancierd worden door de overheid maar wel onafhankelijk werken van het scholensysteem van de staten. Mensenrechtenactivisten noemen dat achterpoortje een illegale manier om transgenders te kunnen discrimineren.

Ook die andere wetgeving over de charterscholen is trouwens controversieel. Zo mogen openbare hogescholen en universiteiten voortaan contracten sluiten met de scholen, een regel die de Republikeinen al jaren proberen goed te keuren. Door de wet wordt het gemakkelijker om charter schools te openen, terwijl die volgens tegenstanders het publiek onderwijs privatiseren, geld en studenten afpakken van districtsscholen en geen verantwoording moeten afleggen.