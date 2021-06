Ze moesten de goksector controleren, maar toplui Kansspelcommissie joegen vooral op elkaar

De Kansspelcommissie heeft de taak gokkers te beschermen en de goksector te controleren. Maar het lijkt er sterk op dat toplui vooral onderling spelletjes speelden. Het Brusselse parket eist nu anderhalf jaar cel met uitstel tegen de voormalige directeur-generaal, omdat hij de mailbox van de voorzitter liet hacken.

Peter Naessens en Norbert Boyen waren allebei toppers bij de Kansspelcommissie. De ene was er directeur-generaal van het secretariaat, de andere IT-directeur. Het Brusselse parket wil hen nu veroordeeld zien omdat ze samenspanden tegen voorzitter Etienne Marique. Naessens wordt ervan verdacht dat hij Boyen ertoe heeft aangezet de mailbox van Marique te hacken. Zelf houdt hij het erop dat het een poging tot zelfverdediging was. Marique zou hem geviseerd hebben, en hij hoopte in de mailbox bewijzen te vinden die hem zouden helpen in de onderlinge strijd. Naessens en Boyen riskeren respectievelijk 18 en 12 maanden cel met uitstel.

Niet voor het eerst

Het rommelt al sinds midden 2019 aan de top van de commissie. Marique diende toen klacht in bij het parket wegens fraude door Naessens, die oude servers zou hebben gestolen en verkocht. De klacht werd echter geseponeerd. Er volgde wel nog een onderzoek door het Centrum Integriteit (CINT), de waakhond der waakhonden.

Die kwam uiteindelijk met een vernietigend rapport waarin sprake was van verschillende ernstige integriteitsschendingen: misbruik van overheidsgelden, het onderscheppen van e-mailverkeer, misbruik van interne informatie ter zelfverrijking, en het aanvaarden van cadeaus van gokbedrijven. Het zorgde ervoor dat toenmalig minister van Justitie Koen Geens grote kuis hield. Marique ging met pensioen. Boyen ook. Naessens werd uit zijn functie gezet.

Naessens houdt vol dat er geen eerlijk onderzoek is geweest en dat hij dus niet vervolgd kan worden. De rechter hakt de knoop op 29 juni door.