EK-selecties zorgen in veel landen voor gefronste wenkbrauwen: de grootste surprises van de chef

10 dagen scheiden ons van één van de mooiste sportgebeurtenissen van het jaar. Op 11 juni trappen Italië en Turkije het EK af in het stadio Olimpico in Rome. Voor het spektakel begint, moesten de bondscoaches een paar knopen doorhakken. Bij Spanje is Sergio Ramos er niet bij, maar wat zijn de andere verrassingen in de EK-selecties?