Timothy Castagne kan bij Rode Duivels ook in defensie spelen (maar liever niet)

Met slechts vijf centrale verdedigers in de definitieve selectie van 26 Rode Duivels werd al meermaals geopperd dat dit misschien wat weinig is in een systeem met drie centrale verdedigers. In die optiek riep bondscoach Roberto Martinez al Brandon Mechele en Zinho Vanheusden als stand-by bij de selectie. Maar er dient zich nog een oplossing aan: Timothy Castagne.