De man die beter dribbelt dan Neymar en Mbappé is ons geheim wapen (als Eden Hazard niet fit raakt)

De Bom van Borgerhout. Als Eden Hazard niet honderd procent fit raakt, rekent België op Jérémy Doku (19). De tiener, die voor 27 miljoen verhuisde van Anderlecht naar Stade Rennes, maakte indruk in de Ligue 1. In ontbloot bovenlijf ziet Doku eruit als één blok graniet en in Frankrijk zette hij meer geslaagde dribbels op dan wereldtoppers Neymar en Mbappé. Tijd voor een portret in cijfers. “Ik werd zelfzekerder bij Rennes.”