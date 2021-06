Drie politici lanceren start-up voor 60-plussers die na loopbaan aan de slag willen blijven

Politici Axel Ronse (N-VA), Pieter Marechal (CD&V) en Elisabeth Meuleman (Groen) hebben een start-up opgericht voor 60-plussers die na hun loopbaan aan de slag willen blijven. Sixie, zoals het bedrijf heet, zal voor hen tijdelijke opdrachten op maat zoeken. Geïnteresseerde 60-plussers kunnen zelf aangeven wat ze nog graag willen doen en het bedrijf stelt tijdelijke, projectmatige opdrachten voor. Ze kunnen aan de slag als uitzendkracht of freelancer.

Pieter Ronse en Elisabeth Meuleman zetelen in het Vlaamse Parlement, respectievelijk op de banken van de meerderheid en de oppositie. Axel Marechal is schepen in Brugge. In de board of advisors zetelen bekende namen als ex-CEO van Unizo Karel Van Eetvelt en voormalig VDAB-directeur Fons Leroy.