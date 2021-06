Frank Vandenbroucke: “Pas na twee prikken vrije toegang tot ander land zou logisch zijn”

“Nogal wat” Europese landen geven volgens vicepremier en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) aan dat ze mensen die uit een ander land (terug)komen pas na volledige vaccinatie tegen COVID-19 vrije toegang willen geven. Wie niet in dat geval is, zou alsnog het negatief resultaat van een PCR-test moeten kunnen voorleggen. “Daar zit een logica in”, zei Vandenbroucke dinsdag in De Afspraak.

Het Europees COVID-certificaat zal binnenkort beschikbaar zijn voor alle Europeanen die willen reizen. Maar de EU-landen blijven individueel beslissen welke mate van toegang ze geven aan wie uit het buitenland komt. Vrijdag buigt het Overlegcomité over de voorwaarden voor wie met een certificaat België binnen wil komen.

Minister Vandenbroucke wilde niet vooruitlopen op de beslissingen die zullen worden genomen, maar zei wel dat hij het logisch vindt dat enkel wie twee prikken gekregen heeft (of één prik in het geval van het Johnson & Johnson-vaccin) vrije toegang krijgt. Wie nog niet (volledig) gevaccineerd is, zou dan alsnog een negatieve PCR-test moeten kunnen voorleggen.

“Als veel landen inderdaad zeggen dat twee prikken nodig zijn, dan zal dat wellicht ook in België de algemene regel worden”, zei hij.

De PCR-test moet in dat geval wel toegankelijk gemaakt worden. “Niet per se gratis, maar toch goedkoop”, aldus Vandenbroucke. Dat zou dan enkel van toepassing zijn op wie nog niet de kans heeft gehad zich volledig te laten vaccineren. “Maar als je dat aanbod wel hebt gehad, zie ik niet in waarom we een gratis PCR-test zouden aanbieden.”