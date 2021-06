Hij veroverde de wereld met een stylo: de man die Bic big maakte

Weinig bedrijven slagen erin groter te zijn in de Verenigde Staten dan in eigen land. Het Franse Bic is een van de uitzonderingen. En dat is te danken aan één man, Bruno Bich alias “L’Américain”. De derde zoon van Marcel Bich, de man die in de jaren 50 de eerste wegwerpbalpen lanceerde, overleed zondag op 74-jarige leeftijd.