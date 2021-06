Flor (11) krijgt boodschap van Alexander De Croo tijdens bosklassen: “Dankzij het feit dat zo veel mensen zich hebben laten vaccineren”

De elfjarige Flor Tops is dan toch op bosklassen kunnen vertrekken naar de Ardennen. De jongen keek er al maanden naar uit en had in maart de premier zelf aangeschreven om de garantie te krijgen dat die schooluitstap zou kunnen doorgaan. Alexander De Croo belde niet alleen naar de jongen, hij vermeldde zijn brief ook tijdens zijn speech naar aanleiding van één jaar corona in maart.

Flor uit Westmeerbeek wilde zijn laatste jaar op de basisschool in schoonheid afsluiten. En daar hoort uiteraard een weekje bosklassen bij. Vurig hoopte hij te kunnen gaan dus schreef hij in maart de premier aan. Niet enkel met een pleidooi, de jongen had ook zelf enkele suggesties gedaan om het veilig te houden.

Premier Alexander De Croo belde de jongen op maar kon toen in maart geen dure beloftes doen. Tijdens zijn speech op 10 maart vermeldde de premier de brief van Flor. “Als we de bosklassen van Flor willen mogelijk maken, dan is stap voor stap de enige manier”, klonk het toen.

Maar de situatie in ons land is uiteindelijk zodanig verbeterd dat Flor toch is kunnen vertrekken met zijn klasgenoten. “Allemaal dankzij het feit dat zo veel mensen zich al hebben laten vaccineren”, stuurde De Croo nog na via een videoboodschap. “Maak er een fantastische week van.”