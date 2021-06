Simon Mignolet in doel bij Rode Duivels in oefenduel tegen Griekenland, Eden Hazard traint in spaarstand

De Rode Duivels schakelen een tandje hoger in hun voorbereiding. De rugnummers werden bekendgemaakt en morgen wacht het eerste oefenduel tegen Griekenland. Daar zullen we Eden Hazard wellicht nog niet zien. Voorzichtigheid is geboden met zijn dijblessure, dus trainde hij binnen. Simon Mignolet wordt wel in doel verwacht. Jürgen Geril en Bart Lagae



Goed nieuws: de Rode Duivels kregen hun eerste Pfizer-vaccin en iedereen was negatief bij de eerste coronatest. Dat is vooral een opluchting voor de internationals die na het seizoen iets te vieren hadden, zoals Carrasco, Lukaku, Vanaken, Mignolet. De Duivels moeten nu niet meer op hun kamer eten zoals tijdens de eerste maaltijd in het Proximus Basecamp en vormen één bubbel. En voor Mignolet komt er normaal gezien nog een extraatje bij. De keeper trainde voluit na zijn knieblessure die hem tegen Genk aan de kant hield en verdedigt morgen in principe het doel in de eerste oefenmatch tegen Griekenland. Thibaut Courtois krijgt dan nog even respijt.



Vermaelen en Vertonghen binnen

Dat geldt ook voor Eden Hazard, die nog herstelt van een lichte dijblessure. Er heerst optimisme over zijn genezingsproces, maar de dribbelaar van Real traint vooralsnog in spaarstand. Terwijl zijn ploegmaats gisterenochtend als enthousiaste honden het oefenveld betraden, bleef Hazard binnen met kinesist Lieven Maesschalck. Er zullen tegen Griekenland geen risico’s genomen worden met hem.

In de fitness kreeg Hazard trouwens het gezelschap van Thomas Vermaelen en Jan Vertonghen. Niet dat er iets onrustwekkends scheelde met de verdedigers. Vermaelen speelde zondag nog met zijn Japanse club Vissel Kobe en moest nog bekomen van de lange reis en jetlag. Vertonghen mocht het even rustiger aan doen.

Wie wel als een machine blijft doorwerken, is Axel Witsel. Zes maanden nadat hij zijn achillespees scheurde, deed de middenvelder al de opwarming mee met de ploeg. Zijn trainingsintensiteit wordt opgedreven en er wordt elke dag meer op hem gerekend voor de latere fase van het EK.