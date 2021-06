Liesbet Stevens: “Fenomeen wraakporno groter dan kinderporno”

Er komen veel reacties op het nieuws dat een meisje van 14 uit het leven is gestapt nadat ze verkracht werd en daar beelden van werden verspreid. Liesbet Stevens van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen vertelde in De Afspraak op VRT dat het fenomeen wraakporno in alle leeftijdsgroepen voorkomt en dat het zelfs groter zou zijn dan kinderporno.

LEES OOK. Vijf tieners verkrachten meisje (14) op kerkhof en verspreiden beelden, slachtoffer pleegt zelfmoord: “Mijn dochter zag haar wereld instorten”

“Seksuele beelden van iemand verspreiden is strafbaar van zodra die persoon daar geen toestemming toe gegeven heeft. Zelfs als die persoon wel toestemming gegeven heeft voor het maken van die beelden of ze zelfs zelf gemaakt heeft”, zegt Liesbet Stevens, professor seksueel strafrecht en adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, in De Afspraak op VRT.

In het geval van het 14-jarig meisje wordt er ook geregeld gesproken over wraakporno. “Dat is een fenomeen dat overgewaaid is uit Amerika”, zegt Stevens. Zij verduidelijkt dat het in het klassieke scenario gaat om twee mensen die een relatie hebben en vrijwillig gemaakte seksuele getinte beelden met toestemming onder elkaar verspreiden. “Maar dan gaan die uit elkaar en dan bedreigt, belaagt, vernedert de ex-partner de andere persoon door te dreigen met het bekendmaken van de beelden of door die beelden ook bekend te maken.”

Stevens gaf aan dat dit niet enkel een fenomeen onder jongeren is. “Wij denken snel dat het om iets onder jongeren gaat, maar dat is niet waar. Dat heeft de zaak met de drie BV’s ook aangetoond. Het digitaal verspreiden van seksuele beelden van iemand is nu veel gemakkelijker dan pakweg 20 jaar geleden. En we kunnen dat allemaal. Je ziet het dan ook over alle leeftijden heen.”

Stevens verduidelijkte ook dat het niet geheel onverwacht is dat het hier om een meisje gaat dat al eerder mentale moeilijkheden had. “We weten uit onderzoek dat zulke jongeren vaak het doelwit worden”, zei ze. “De daders gaan op zoek naar een kwetsbaar slachtoffer omdat men denkt zo gemakkelijker en ongestraft te kunnen aanranden.”

Groter dan kinderporno

Childfocus zag het aantal meldingen binnen dit thema met 65 procent toenemen tijdens de pandemie en ook bij het Instituut zien ze die stijging. “Het is het fenomeen dat het snelst stijgt in aantal meldingen. We gaan er vanuit dat het fenomeen wraakporno groter is dan kinderporno. We hopen dan ook dat de drempels bij het verspreiden van kinderporno groter zijn.”

“We (het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, red.) gaan dit niet op ons eentje kunnen bestrijden. Dit moet maatschappelijk aangepakt worden. De grote spelers, zoals Google en Facebook, moeten mee aan de kar trekken. En eigenlijk al ingrijpen voor de beelden online komen. Anders is het dweilen met de kraan open.”

Niet alleen

Nog een belangrijke boodschap van Stevens aan wie slachtoffer wordt van zulke praktijken: “Het belangrijkste is dat je iemand vindt met wie je het durft bespreken. Als je minderjarig bent, probeer het dan te bespreken met een meerderjarige. Weet dat het niet jouw fout is. Jij hebt er geen verantwoordelijkheid aan. De daders zijn verantwoordelijk. Samen met de mensen rondom je kan je hulp en steun vinden. Je moet dit niet alleen verwerken.”

Ook voor ouders van een kind dat hiermee te maken krijgt, had Stevens advies: “Als ouder kom je dan in een storm van emoties terecht. Als je kind je zo iets vertelt, is het belangrijk dat je niet te emotioneel wordt. Niet te boos wordt. Laat je kind vertellen en ga naar een zorgcentrum of bekijk de vele websites of bel naar de hulplijn 1712.”

En als je zulke beelden ontvangt: “Vernietig die dan. En stuur een bericht naar de persoon die je die beelden heeft gestuurd: dit wil ik niet ontvangen en wat je doet is strafbaar.”