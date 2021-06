Verdachte van moord op moeder tijdens wandeling met baby was al twee jaar dakloos na ruzie met ouders

Mounia O. werd op klaarlichte dag vermoord in Evere, terwijl ze met haar baby aan het wandelen was.

Brussel / Evere - De onderzoeksrechter in Brussel heeft gisteren Andy K. (21) aangehouden op verdenking van moord. De jongeman stak zondagavond de nietsvermoedende Mounia (36) met een schaar in de hals. De vrouw was op dat moment aan het wandelen met haar baby van twee maanden oud. Het kindje bleef ongedeerd. De moeder van drie kinderen overleed later in het ziekenhuis en is wellicht een “toevallig slachtoffer”. Dader en slachtoffer kenden mekaar niet.

Wat de man bezield heeft is nog steeds niet duidelijk en het parket wou gisteren opnieuw niets kwijt. Volgens welingelichte bronnen is de verdachte een 21-jarige Belg van Congolese afkomst. Andy K. leefde al jaren in onmin met zijn ouders – die het Evangelisch geloof aanhangen – omdat hij al enkele keren blijven zitten was op school. Dat zou de reden zijn waarom hij in 2019 het ouderlijk huis verliet. Sindsdien leeft hij als dakloze. Hij zou depressief zijn en psychische problemen hebben. Hij stond bij de politie gekend voor 25 feiten. Zijn familie wou gisteren niet meer kwijt.

Mounia O. wordt woensdag ten grave gedragen.