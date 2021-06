Philippe Clement op vakantie zonder akkoord met Club Brugge

Philippe Clement is deze week op vakantie vertrokken zonder akkoord met Club Brugge.

De kampioenentrainer onderhandelde het voorbije weekend over een opwaardering van zijn contract. In zijn eerste twee jaar bij blauw-zwart pakte hij twee keer de titel en scoorde hij ook punten in de Champions League. Clement rekent erop dat die prestaties financieel gehonoreerd worden. Ook verwacht hij garanties over sportieve versterking van de kern. Club is bereid zijn succestrainer tegemoet te treden, maar voorlopig liggen vraag en aanbod nog te ver uit elkaar.

Omdat het huidige contract van Clement nog loopt tot eind volgend seizoen, is Club niet gehaast om tot een akkoord te komen. Voorzitter Bart Verhaeghe en manager Vincent Mannaert hadden na de titelviering al laten verstaan dat het succes van Club niet afhangt van één persoon. Clement kan rekenen op enkele exotische aanbiedingen, maar zou het liefst – onder aangepaste voorwaarden – bij Club Brugge blijven. Beide partijen spraken af elkaar na de vakantie van Clement opnieuw te ontmoeten. De trainingen hervatten op 21 juni.