Anouar Ait El Hadj zit in beloftenselectie en heeft voorkeur voor België, maar neemt nog geen definitieve beslissing

De Belgische beloften spelen vrijdag in en tegen Kazachstan hun eerste wedstrijd in de kwalificatiecampagne voor het EK U21 van 2023. Ook in de selectie van bondscoach Jacky Mathijssen: Anour Ait El Hadj (19).

De revelatie van Anderlecht zag zijn sterke seizoen bij paars-wit beloond worden met een eerste selectie voor de nationale beloften. Nochtans werd El Hadj ook het hof gemaakt door Vahid Halilhodžic, de bondscoach van het A-elftal van Marokko. De kleine dribbelaar heeft de dubbele nationaliteit en kan dus ook voor de Leeuwen van de Atlas uitkomen. Al houdt de Molenbekenaar de boot voorlopig af.

“Ik had onlangs contact met de staff van de Marokkaanse nationale ploeg, maar ik zei hen dat ik nog geen definitieve beslissing genomen heb. Momenteel ben ik hier met de jonge Duivels en daarna wil ik me vooral concentreren op mijn prestaties bij mijn club”, vertelde El Hadj gisteren op een persmoment.

Ook met Roberto Martinez had El Hadj overigens al een gesprek. “Hij is eens op Neerpede geweest en toen heb ik ook met hem gesproken. Voorlopig wil ik vooral focussen op een goed seizoensbegin bij Anderlecht en dan zien we wel. Mijn voorkeur gaat uit naar België, maar we zien wel hoe het loopt. Ik heb immers ook persoonlijke doelen. Ik zal voor mezelf uitmaken wat uiteindelijk de beste keuze is. Veel zal echt afhangen van hoe ik bij Anderlecht aan het seizoen begin”, concludeerde El Hadj.