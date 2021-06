Jongste verdachte groepsverkrachting amper 14 jaar oud: “Zonder die gasten was ze er nog geweest”

Gent / Gavere -

Een van de vijf verdachten van het misbruik van een 14-jarig meisje uit Gavere is zelf amper 14 jaar oud. Het slachtoffer werd misbruikt op een Gents kerkhof en beelden werden nadien verspreid via sociale media, waarna ze uit het leven stapte. Drie minderjarige verdachten werden in een instelling geplaatst. De twee meerderjarige verdachten zitten in de cel en moeten woensdag voor de raadkamer verschijnen.