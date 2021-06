Rode Duivels-tegenstander Rusland speelt gelijk tegen Polen zonder Robert Lewandowski

Rusland, op het EK de eerste opponent van de Belgen in de groepsfase, heeft dinsdagavond in een oefenduel 1-1 gelijkgespeeld tegen Polen.

De thuisploeg kwam in Wroclaw al na vier minuten op voorsprong langs Jakub Swierczok maar in de 21e minuut maakte Vyacheslav Karavaev gelijk voor de Russen. Het bleek meteen ook de eindstand. Bij Polen bleef Robert Lewandowski op de bank.

België treft Rusland op 12 juni in Sint-Petersburg op de eerste speeldag in groep B. Polen opent op 14 juni, ook in Sint-Petersburg, tegen Slovakije in groep E.