Bijna vier aangiftes van groepsverkrachtingen per week, en werkelijke aantal ligt nog hoger

Gent / Gavere - Ook minister van Justitie Van Quickenborne reageert scherp op het drama met het overleden slachtoffer van verkrachting in Gent. Zo roept hij slachtoffers van seksueel geweld op om altijd aangifte te doen, want dat gebeurt nog al te vaak niet. Op termijn moeten daders ook strenger gestraft kunnen worden dan vandaag het geval is. “We hopen die hervorming er deze zomer door te krijgen.”

Vincent Van Quickenborne (Open VLD) stuurt na het drama in Oost-Vlaanderen een opmerkelijke boodschap de wereld in. “Ik roep slachtoffers van seksueel geweld op: dien klacht in,” aldus de minister van Justitie. Op zijn kabinet eenzelfde geluid. Teveel aanrandingen of verkrachtingen worden immers nog niét gemeld. Om u een idee te geven: in 2014 registreerden politiestatistieken 3062 aangiftes van verkrachtingen in ons land, en 180 gevallen van groepsverkrachting. Dat wil zeggen dat er dat jaar drie groepsverkrachtingen per week plaatsvonden, en acht individuele verkrachtingen per dag. Deze week had professor seksueel strafrecht Liesbet Stevens het over 200 groepsverkrachtingen per jaar in ons land, of bijna vier per week. Bij de kwalificatie ‘verkrachting’ heeft men het over penetratie, bij aanranding is dat niet noodzakelijk het geval.

Experts weten ook dat er een gigantisch dark number aan slachtoffers is, of gevallen van seksueel geweld die niet aangegeven worden, dikwijls omdat het slachtoffer dat niet durft. Geschat wordt dat zo’n 90 procent niet in de politiestatistieken belandt, en dat er in werkelijkheid veeleer 80 dan 8 verkrachtingen per dag zijn. In tegenstelling tot wat sommigen denken is het géén zeldzaam fenomeen. En om meteen ook de mythe van de onbekende dader te doorprikken: in drie op de vier gevallen is de belager iemand die het slachtoffer al kende.

Lagere drempel & hogere straffen

Het UZ Gent heeft een seksueel zorgcentrum. Foto: MARC HERREMANS

Om slachtoffers alvast een lagere drempel richting begrip en begeleiding te bieden zet Van Quickenborne onder meer in op seksuele zorgcentra zoals er nu al drie zijn (Gent, Brussel, Luik). Binnen twee jaar zou er zo’n centrum voor medisch onderzoek of psychologische begeleiding in elke provincie moeten zijn. Nog dit jaar worden mensen aangeworven en opgeleid om aan de slag te gaan in zorgcentra in Antwerpen, Leuven en Henegouwen, die volgend jaar de deuren moeten openen. “We willen drempelverlagend werken om de aangiftebereidheid bij slachtoffers te verhogen,” klinkt het. Maar een verplichting om aangifte te doen bij bezoek van zo’n centrum, komt er niet.

Naast een lagere drempel voor slachtoffers mikt Van Quickenborne ook op hogere maximumstraffen voor daders. Momenteel geldt een mogelijke celstraf voor verkrachting van één maand tot vijf jaar, dat moet omhoog gaan, naar zes maand tot tien jaar. Bij zaken met slachtoffers onder de 18 jaar wil men naar een maximumstraf van 15 jaar gaan, bij slachtoffers onder de 14 jaar naar 28 jaar cel. Ook is het de bedoeling om meer belang te hechten aan het begrip toestemming in het nieuwe strafrecht.

Verzwarende omstandigheden

“We zorgen voor zwaardere straffen,” kondigde Van Quickenborne in april al aan. “De maximumstraf voor verkrachting wordt verdubbeld. De maximumstraf voor verzwarende omstandigheden wordt opgetrokken met minimaal 5 jaar. Dit is een belangrijke stap in de strijd tegen seksueel geweld.” Het voorstel tot hervorming passeerde al langs de ministerraad, en moet nu nog langs een commissie en de Raad van State. In het beste geval komt de hervorming deze zomer nog rond, klinkt het.

Of en hoeveel verzwarende omstandigheden gelden voor de in verdenking gestelde belagers van het overleden meisje uit Gavere, moet het onderzoek uitwijzen. Professor Stevens ziet alvast drie mogelijke kwalificaties: de verkrachting met de dood als gevolg, beelden van het misdrijf die verspreid werden, en meerdere daders. De Gentse jeugdrechter besliste inmiddels om de drie betrokken minderjarigen te plaatsen in de gesloten instelling van Everberg. Daarnaast werden ook twee meerderjarigen van 18 en 19 jaar aangehouden na de zelfdoding van het 14-jarige meisje.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.