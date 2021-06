Vergadering Pro League wellicht maat voor niets

De Pro League zou vandaag woensdag moeten stemmen over hoe het nu verder moet met onze competities. Twee stemmingen liggen op de tafel. Kunnen vanaf het seizoen 2022-23 belofteteams van profclubs in de amateurreeksen worden geïntegreerd? En wordt de herintroductie van een 1A met 16 clubs verschoven van 2022-23 naar 2023-24?

Opvallend hierbij is dat er geen sprake meer is van de integratie van belofteteams in 1B, zoals het voorbije seizoen met Club Brugge NXT het geval was. Nu zouden er vier belofteploegen worden ingepast bij de eerste amateurs, vier bij de tweede amateurs, enzovoort. Vooral de grote clubs willen dit.

De tweede stemming gaat over de verlenging met één seizoen van 1A met 18 ploegen. Volgens het huidige reglement degraderen er volgend seizoen drie clubs om opnieuw tot 16 te komen. De kleine clubs willen dat met een seizoen uitstellen om niet nog meer inkomsten te derven in de moeilijke coronatijden. Grote en kleine clubs staan evenwel met getrokken messen tegenover elkaar. Zelfs na een week onderhandelen en spinnen is het zelfs maar de vraag of het überhaupt tot een stemming komt. Dat vernamen we bij een rondvraag bij de clubs. Het lijkt er dus sterk op dat er volgend seizoen drie clubs uit 1A degraderen en maar één club uit 1B promoveert.