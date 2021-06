Leider Polisario-beweging zou Spanje hebben verlaten, na diplomatieke crisis

Brahim Ghali, de leider van de Polisario-beweging voor de onafhankelijkheid van de Westelijke Sahara, zou Spanje dinsdagavond verlaten. Dat zei het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ghali’s behandeling tegen Covid-19 in een Spaans ziekenhuis leidde tot een diplomatieke crisis met Marokko.

Ghali “is van plan om Spanje vanavond te verlaten met een burgervliegtuig vanaf de luchthaven van Pamplona”, zei het ministerie. Met welke vlucht en naar welke bestemming Ghali zou vertrekken, maakte het niet bekend. De Marokkaanse autoriteiten werden over de plannen ingelicht, luidt het.

Het vertrek van de Polisario-leider komt er enkele uren na zijn ondervraging. Tegen de 71-jarige Ghali werden klachten wegens genocide en foltering ingediend. “Valse beschuldigingen”, volgens zijn advocaat. De rechter wilde niet ingaan op de eis van de indieners van de klachten om Ghali in voorlopige hechtenis te nemen en legde ook geen reisbeperkingen op.

Volgens de Spaanse regering kwam Ghali in april in kritieke toestand aan in Spanje. Hij werd opgenomen in een ziekenhuis in Logroño, in het noorden van het land, voor een behandeling tegen Covid-19.

Soepeler grenscontroles als “chantage”

Zijn aanwezigheid in Spanje leidde tot een diplomatieke crisis met Marokko. Dat versoepelde begin vorige week de grenscontroles met de Spaanse Noord-Afrikaanse exclave Ceuta om druk uit te oefenen. In 36 uur tijd waren daardoor ongeveer 8.000 migranten Ceuta binnengekomen. Spanje beschuldigde Marokko van “chantage”.

De Polisario-beweging eist de onafhankelijkheid van de Westelijke Sahara. Dat gebied was een Spaanse kolonie, maar wordt nu voor een groot deel door Marokko bestuurd.