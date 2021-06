Met vierde telecomspeler dalen prijzen, maar neemt straling toe

De komst van een vierde telecomspeler – naast Telenet, Proximus en Orange – zou de prijzen voor internet, televisie en gsm met 13 procent doen dalen. Dat blijkt uit een studie in opdracht van het Overlegcomité die De Morgen kon inkijken.

Binnenkort worden de frequenties voor het supersnelle 5G-netwerk in ons land geveild. De federale regering wil daarbij een stukje van het netwerk voorbehouden voor een nieuwe speler. Zo hoopt ze de markt open te breken en de prijs voor de consument te laten dalen.

Op een Overlegcomité in februari legde federaal minister van Telecom Petra De Sutter (Groen) een plan op tafel voor de opening naar een vierde operator, maar de deelstaten stribbelden tegen. Zo is Vlaanderen bezorgd over een mogelijke verstoring van de concurrentie. Langs Franstalige kant weerklinkt vooral bezorgdheid over de effecten op milieu en gezondheid, onder andere door straling. De Sutter bestelde daarop een bijkomende studie naar de effecten.

Uit de studie, die De Morgen kon inkijken, blijkt dat een vierde speler goed nieuws zou betekenen voor de consument: de verwachte prijzenoorlog doet de telecomprijzen gemiddeld 13 procent dalen. Tegelijk trekken de gunstige tarieven meer mensen over de streep om zich te connecteren. De groei van het aantal verbindingen wordt geschat op 10 procent.

Bezorgdheden

Tegelijk zijn de bezorgdheden niet onterecht. Zo zullen de winsten van de operatoren op mobiele diensten zowat 40 procent dalen. Het energieverbruik stijgt met 15 procent en ook het stralingsniveau neemt toe. In Brussel, dat zeer strenge normen oplegt, vormt dat een probleem.

“Ik respecteer de autonomie van de regio’s. Als één regio absoluut geen vierde speler wil, dan zit het dossier geblokkeerd”, stelt De Sutter vast. “Tegelijk is dit een unieke kans. De veiling legt de toekenning van het spectrum voor twintig jaar vast. Als we nu de deur naar een vierde speler sluiten, dan installeren we de facto een tripolie.”