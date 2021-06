Amerikaanse rapper DaBaby verhoord in verband met schietpartij

De politie van Miami Beach heeft de Amerikaanse rapper DaBaby verhoord over zijn mogelijke rol in een schietpartij waarbij twee gewonden vielen. Na afloop werd de 29-jarige artiest, wiens echte naam Jonathan Lyndale Kirk is, weer vrijgelaten, zo deelde de politie dinsdag mee.

Momenteel zitten twee verdachten van de schietpartij in voorhechtenis, op verdenking van poging tot moord. Het incident vond maandagavond plaats in de buurt van een restaurant in de kuststad in de staat Florida.

Een van de verdachten is een rapper uit DaBaby’s entourage, Wisdom.

DaBaby bracht zijn eerste album uit in 2019. Zijn volgende twee platen bereikten de top van de Amerikaanse charts. De rapper uit Charlotte (North Carolina) sleepte meerdere nominaties voor de Grammy Awards in de wacht, onder meer voor zijn nummer Rockstar. Hij is ook te horen op Dua Lipa’s Levitating.

DaBaby was in 2018 betrokken bij een dodelijke schietpartij, maar pleitte wettige zelfverdediging. De aanklachten werden in 2019 ingetrokken.