Gevaccineerden tonen hoe sleutel aan hun arm blijft kleven: “Maar het coronavaccin maakt je niet magnetisch”

Hasselt / Bree - Maakt het coronavaccin je arm magnetisch? Op sociale media en in onze mailbox duiken meer en meer filmpjes op van gevaccineerden die beweren van wel. En die dat ook demonstreren. “Pure onzin”, weten virologen.

Sommige gevaccineerden zijn echt overtuigd. Ze leggen een sleutel op hun bovenarm of op de plaats van de prik en tonen dat deze wel degelijk blijft hangen. “En neen, ik ben geen anti-vaxxer. Ik geloofde het ook niet, totdat ik het uitprobeerde. Het is net op de plaats waar ik mijn spuit gekregen heb. Lager of hoger blijft de sleutel niet hangen”, twijfelt een Hasseltse die een Modernaprik kreeg. Ze voegt er aan toe dat enkele dagen later de sleutel niet meer blijft hangen.

In Bree klinkt een nagenoeg zelfde geluid bij de oma van Livio Di Girolami. “Enkele dagen geleden heeft ze het Pfizervaccin gekregen. De sleutel blijft hangen. Bizar.”

Bij zijn overbuur Gerard hetzelfde liedje. “Vijf dagen geleden heeft mijn vrouw haar vaccin gekregen en nu hebben we het geprobeerd. Met succes. Het zou toch straf zijn als dat nu nog komt door lijmresten of door zweet?”

Koortsige plek

Viroloog Steven Van Gucht schiet in een kramp van het lachen als we hem confronteren met de Limburgse Magneto’s. “Pure onzin. Zowel het vaccin van Pfizer als dat van Moderna bevat alleen puur biologische moleculen. Het zijn overigens twee heel vergelijkbare vaccins. Er zit geen metaal of ijzer in. Dit heeft totaal niets met magnetisme te maken. Net zoals de inhoud van een potje yoghurt biologisch en niet magnetisch is, geldt dat ook voor een vaccin. Maar deze theorieën passen in het verhaal van dat een Covid-prik een tracking device of een chip zou bevatten. Een hoax.”

In Nederland doet die complottheorie al langer de ronde. Het magnetisme zou veroorzaakt worden door nanodeeltjes en de vaccins zouden nanobots bevatten. Sommige patiënten zouden er zelfs het advies krijgen om enkele weken te wachten om een MRI-scan te ondergaan. ‘De nanobots moeten zich immers kunnen verspreiden’.

“Klopt absoluut niks van”, klinkt het bij enkele ziekenhuizen. Viroloog Johan Neyts, die aan de KULeuven zelf aan een vaccin sleutelt, onthaalt de vraag eveneens met een lachsalvo. “In het vaccin zit niets van metaalachtige verbindingen. Best wel grappig, nu ik de filmpjes gezien heb. Het enige wat ik kan bedenken, is dat de plek wat koortsig en licht ‘zweterig’ is. De huid kan daardoor plakkerig zijn.”

Lijmresten

De Truiense dermatoloog Christophe Leys wijst op een bijverschijnsel van de aangebrachte pleister na het toedienen van het vaccin. “Dat lijkt me de meest logische verklaring. Zeker als die er een tijdje heeft opgehangen. Je kan niet magnetisch worden van een vaccin. Dat is puur biologisch.”

In het ZOL in Genk zoeken ze het eveneens in die richting. “Medisch is dit in relatie met een vaccinatie niet te verklaren. Zou het niet wat overschot van het pleistertje zijn?”

Dokter en HBvL-factchecker Marleen Finoulst verwijst het magnetisme eveneens naar het rijk der fabelen. “Je lichaam bestaat uit hetzelfde soort biologische bouwstenen als de stoffen in het vaccin. Het injecteren van een minieme hoeveelheid van dit materiaal kan geen impact hebben. Het meeste voedsel is gemaakt van vergelijkbare materialen en het eten daarvan maakt ons evenmin magnetisch. Waarschijnlijker is dat er wat lijm of vocht op de huid hangt. Vergelijk het met het plakken van een muntstuk op je voorhoofd. Neen, een coronavaccin maakt je niet magnetisch.”