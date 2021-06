Pfizer drijft productie fors op, ruim 100 extra vacatures in Puurs

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft Pfizer in Puurs de toestemming gegeven om de vaccinproductie uit te breiden. Volgens het bedrijf zal dit “een aanzienlijke impact hebben op de levering van vaccins in de Europese Unie. Dat meldt VRT woensdagochtend.

Volgens de EMA is de fabriek van Pfizer in Puurs in staat om “consequent hoogwaardige vaccins te produceren” en dus mag de productiecapaciteit ook vergroot worden. “De aanbeveling van het EMA zal bijdragen aan onze voortdurende inspanningen om in 2021 meer dan 2.5 miljard doses te leveren en mogelijk méér in 2022”, reageert Pfizer. In totaal zijn er al 3.3000 mensen aan het werk in puurs, sinds januari zijn er 200 nieuwe mensen aangenomen. Het bedrijf zou graag komende maanden nog eens 100 extra mensen aanwerven.

