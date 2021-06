Jürgen Conings woonde jarenlang in doorzochte Dilserbos

De voortvluchtige militair Jürgen Conings woonde twee jaar geleden in een chalet in het recreatiedomein Sparrendal, midden in het Dilserbos waar de afgelopen weken meermaals naar hem gezocht werd. Dat meldt VRT NWS en het nieuws wordt door een goede bron aan Belga bevestigd. Het federaal parket en Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters geven geen verdere commentaar.

Er wordt al weken met man en macht gezocht naar Conings, meestal in de omgeving van het Nationaal Park Hoge Kempen. De zoekactie focuste zich regelmatig op specifieke gebieden. Vorige week donderdag werd nog een bosgebied tussen Niel-bij As, Lanklaar en Neeroeteren doorzocht door militairen.

De auto van Conings werd twee weken geleden al teruggevonden aan de rand van het Dilserbos in Dilsen-Stokkem. Nu blijkt dat de voortvluchtige militair ook jarenlang in het Sparrendal heeft gewoond, een recreatiedomein in dat bos. In 2019 is hij verhuisd naar een ander adres. Conings kende de buurt dus op zijn duimpje, wat mogelijk verklaart waarom hij al wekenlang onder de radar kan blijven.

Het federaal parket wilde tot nu toe geen info geven over waarom er in bepaalde gebieden van het Nationaal Park Hoge Kempen naar Conings wordt gezocht. Ook nu blijkt dat de voortvluchtige militair in het bos gewoond heeft, wordt er geen commentaar gegeven. Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters houdt eveneens de lippen stijf op elkaar.