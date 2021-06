Toch feest na zoveelste zware nederlaag: San Marino scoort eerste doelpunt op verplaatsing in bijna vier jaar

Elf doelpunten kreeg de nationale ploeg van San Marino de voorbije twee oefenduels tegen. Maar toch hadden ze bij de voetbaldwerg der voetbaldwergen reden tot vieren.

San Marino verloor vorige week met 7-0 van Italië. Dinsdag wachtte een iets minder zware tegenstander, Kosovo. Maar ook dan was het afzien voor de nummer 210 op de FIFA-ranking. Vedat Muriqi had namelijk een topdag. De Lazio-speler scoorde zowel voor als na de rust twee keer, goed voor een vierklapper dus.

Maar vijf minuten voor tijd gebeurde het ondenkbare. Na wat geharrewar in de zestien kwam de bal plots in de voeten van David Tomassini en die knalde de 4-1 tegen de touwen. Goed voor de allereerste goal buitenshuis in bijna vier jaar. In september 2017 verloor San Marino met 5-1 van Azerbeidzjan in de kwalificaties voor het WK in Rusland. Sindsdien werd er op verplaatsing niet meer gescoord en sinds november 2019 (1-3 tegen Kazachstan) ook niet in thuismatchen.

Het doelpunt van Tomassini zorgde dan ook voor vreugdetaferelen bij San Marino.