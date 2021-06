Anderlecht ziet bod op Servische middenvelder die scoorde tegen AA Gent geweigerd worden

Petkovic (midden) scoorde in de Europa League tegen Gent. Foto: BELGA

Rode Ster Belgrado heeft een bod van Anderlecht geweigerd op Njegos Petrovic. Paars-wit bood 1,5 miljoen euro voor de middenvelder, maar de Servische kampioen wil meer.

De 21-jarige Petrovic maakte 47 optredens voor de ploeg van trainer Dejan Stankovic in een bijzonder succesvol seizoen. Rode Ster won met overmacht de Servische titel, nadat het 108 punten sprokkelde in 38 wedstrijden. Daarnaast werd de bekerfinale met 4-3 gewonnen van grote rivaal en stadsgenoot Partizan Belgrado.

Petrovic en co plaatsten zich ook voor de 1/16de finales van de Europa League door als tweede te eindigen in een groep met onder andere AA Gent. Rode Ster won thuis met 2-1 van de Buffalo’s en kwam daarna met 0-2 winnen in de Ghelamco Arena. Daarbij maakte Petrovic het eerste doelpunt. Rode Ster werd daarna uitgeschakeld door Milan.

Na minder dan één minuut spelen laten de Buffalo's zich al verrassen door een korte hoekschop... ?? pic.twitter.com/L8UsHsSwBY — Play Sports (@playsports) November 26, 2020

Anderlecht wil de defensieve middenvelder er graag bij hebben voor volgend seizoen. De gewezen belofteninternational moet echter 2,5 miljoen euro kosten. Bovendien wil Rode Ster een percentage op een latere doorverkoop. Paars-wit bleef voorlopig dus 1 miljoen euro onder de vraagprijs.