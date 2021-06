Diesel (B7) tanken wordt morgen/donderdag duurder. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie.

De maximumprijs gaat met 2,1 cent per liter omhoog tot 1,5470 euro per liter, of het hoogste niveau sinds januari vorig jaar. Diesel wordt duurder door het stijgen van de olieprijzen of biocomponenten op de internationale markten.