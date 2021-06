Verplichte winkelkarretje in supermarkt blijkt geen garantie voor 1,5 meter afstand

Klanten die een winkelkar gebruiken in de supermarkt houden niet meer afstand dan klanten die een mandje nemen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Een beloning kan dan weer wel helpen om de regels te volgen.

“Winkelkar verplicht”. Het staat nu al meer dan een jaar bij zowat elke supermarkt te lezen. Behalve bij de Plus-winkel in het Nederlandse Veldhoven. Twee weken lang werd aan klanten gevraagd om een klein zendertje om hun nek te hangen. Met behulp van een sensor werd geregistreerd hoe vaak klanten binnen anderhalve meter van elkaar kwamen. Ook de precieze afstand tot andere klanten en de duur van die ‘contactmomenten’ werden gemeten.

Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat klanten met een winkelkar even vaak dicht bij elkaar komen als klanten zonder. De meeste contacten in de supermarkt duren bovendien minder dan tien seconden.

Een zak paaseitjes

Toch is er een manier om klanten te overtuigen zich strikter aan de afstandsregels te houden. Want wanneer hun een zak paaseitjes of koekjes werd beloofd als ze tijdens het winkelen voldoende afstand hielden, waren er wel minder en kortere onderlinge contacten.

“Onze onderzoeksresultaten geven concrete aanknopingspunten om het afstand houden in de praktijk op een effectieve en positieve manier te stimuleren”, zegt onderzoeker Tessa Blanken. “Winkels kunnen gebruikmaken van een stoplicht om de drukte te reguleren en een beloningssysteem om het afstand houden te stimuleren. We hebben aangetoond dat dit werkt, dus het zou mooi zijn als het ook echt in de praktijk gebracht wordt.”