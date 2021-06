Moet ‘dure’ Dries Mertens opkrassen? “Napoli overweegt transfer” (en ook ex-speler Charleroi speelt een hoofdrol)

Dries Mertens bereidt zich momenteel in alle rust voor op het EK met de Rode Duivels. Maar intussen gaan er in Italië geruchten rond dat Napoli zijn Belgische clubtopscorer overweegt te verkopen.

Het was een innig afscheid tussen de aanvaller en zijn vrouw Kat Kerkhofs op de parking van het Duivelse zenuwcentrum in Tubeke. De twee genoten onlangs nog van een deugddoende vakantie in de wondermooie Baai van Napels.

Maar Mertens wil uiteraard opnieuw knallen met de nationale ploeg. Hij is intussen toch ook al 34 jaar oud. Veel grote toernooien gaat hij dus niet meer spelen. Maar plots lijkt zijn leeftijd ook een mogelijk probleem voor Napoli. De Partenopei misten op dramatisch wijze een ticket voor de Champions League (het speelde thuis gelijk tegen Hellas Verona en zag zo Juventus in extremis naar de vierde plek wippen) en zouden volgens onder anderen La Gazzetta dello Sport en Corriere dello Sport enkele besparingen willen doorvoeren.

Uiteraard vormt de loonlijst van de spelers daarbij het grootste doelwit. Kalidou Koulibaly is momenteel de grootverdiener bij Napoli met een jaarloon van 6 miljoen per jaar. Daarna komt kapitein Lorenzo Insigne met 4,6 miljoen en dan een drietal met Mertens met 4,5 miljoen. En dan is er natuurlijk ook nog de komst van een nieuwe trainer met Luciano Spalletti.

Victor Osimhen. Foto: AP

Opmars van Osimhen

In Italië doen de geruchten dat Napoli een bod op Mertens “in overweging zou nemen”, als dat er effectief van komt natuurlijk. “Het besparingsbeleid kan leiden tot enkele sensationele keuzes, zoals het opofferen van Dries Mertens”, klinkt het bij La Gazzetta. “Ondanks het feit dat zijn contract nog een jaar loopt. Maar de 9 miljoen euro bruto die aan de Belgische international wordt betaald, heeft een aanzienlijke impact en, ook gezien zijn leeftijd, is het niet uitgesloten dat de club besluit om hem te verkopen bij een goed bod.”

Volgens de roze sportkrant zijn van de grootverdieners enkel Kostas Manolas en Victor Osimhen (ex-Charleroi) zeker van hun plek voor volgend seizoen. Zelfs clubicoon Insigne zou dus verkocht kunnen worden. De opmars van Osimhen in de tweede helft van het seizoen, speelt ook niet in de kaart van Mertens. De 22-jarige Nigeriaan van 70 miljoen begon aarzelend door een coronabesmetting en blessure, maar scoorde acht keer in zijn laatste twaalf competitiewedstrijden.

Mertens sukkelde een tijd lang met een enkelblessure en verloor in het slot van de competitie zijn basisplaats. In de laatste tien wedstrijden kwam de topscorer aller tijden van Napoli slechts twee keer aan de aftrap. Uiteindelijk kwam de Rode Duivel tot negen goals en acht assists.