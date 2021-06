Efteling heeft definitief toestemming voor uitbreiding

Het Nederlandse pretpark Efteling heeft definitief toestemming gekregen om uit te breiden. Dat heeft de Raad van State bij onze noorderburen woensdag bepaald.

Er zijn geen bezwaren meer van omwonenden en dus mag het attractiepark naar het westen en oosten uitbreiden, om zo in 2030 tot zeven miljoen bezoekers per jaar te ontvangen. In het uitbreidingsplan komt er extra ruimte voor het attractiepark zelf, maar ook voor meer parkeergelegenheid, verblijfsrecreatie en ruimte voor toegangswegen.

Het bestemmingsplan van de gemeente Loon op Zand dat de uitbreiding regelt, zorgde in eerste instantie nog voor bezwaren. Die zijn voor een deel ongegrond verklaard door de rechter en voor een ander deel zijn gebreken in de plannen door de gemeente hersteld.

