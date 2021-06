Portugese bondscoach: “België is één van de favorieten op het EK”

Volgens de Portugese bondscoach Fernando Santos zijn er heel wat landen die in aanmerking komen voor de eindzege op het komende EK voetbal (11 juni-11 juli). Naast zijn eigen team, de titelverdediger, houdt de 66-jarige Santos rekening met wereldkampioen Frankrijk, Duitsland, Spanje, Engeland, Italië en ook België.

“Zij zijn de favorieten. Maar er is ook Kroatië, met hen weet je nooit”, zei Santos in een interview met het Portugese nieuwsagentschap Lusa. “Er zijn meerdere teams met potentieel en er zijn altijd weer verrassingen.” Daarbij verwees Santos naar Wales op het EK van 2016. De Welshmen schakelden toen de Rode Duivels uit in de kwartfinales en strandden pas in de halve finales, waarin Portugal uiteindelijk te sterk bleek.

Portugal opent in EK-groep F op 15 juni tegen Hongarije. Duitsland en Frankrijk zijn ook ondergebracht in de zware poule.