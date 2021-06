Bevoorradingsschip Iraanse marine gezonken in Golf van Oman na brand aan boord

Een bevoorradingsschip van de Iraanse marine is gezonken in de Golf van Oman nadat de hulpdiensten urenlang vruchteloos een brand aan boord onder controle probeerden te krijgen. Dat heeft de marine woensdag laten weten. De bemanning van de Kharg kon op tijd ontzet worden.

Het vuur ontstond aan “één van de systemen” van het schip. Meer details worden niet vermeld. De brand moet wel groot geweest zijn. “Gedurende 20 uur” werd gepoogd de brand onder controle te krijgen, maar tevergeefs. Het schip zonk uiteindelijk in de buurt van de haven van Jask, in het zuiden van Iran.

Het bevoorradingsschip was al tientallen jaren in dienst. Het voerde de voorbije dagen een “trainingsmissie” uit in de internationale wateren, aldus de Iraanse marine.