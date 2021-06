Kylian Mbappé klungelt erop los en dus toont ‘comeback kid’ Karim Benzema hoe het moet (tot ongeloof van Antoine Griezmann)

Als er één ploeg zich topfavoriet voor het EK mag noemen, dan is dat Frankrijk wel. De wereldkampioen doet het deze keer ook nog eens met Karim Benzema, die na een jarenlange afwezigheid zijn wederoptreden maakt. En de spits van Real Madrid toonde op training dat hij de goeie vorm nog steeds te pakken heeft.

Terwijl Kylian Mbappé bij een schietoefening een bal ver naast én over doel kegelde, schudde Benzema met zijn hoofd. Er zat maar één ding op: tonen hoe het wel moet. De routinier trapte eerst feilloos binnen via het zijnet aan de rechterkant en knalde dan de bal recht in de kruising.

Antoine Griezmann greep zich naar de krullige heren alsof hij een mirakel had gezien.