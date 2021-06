80 à 120 miljoen euro verlies: Belgische jeugd moet clubs uit coronacrisis helpen

Het onderzoeksbureau Deloitte presenteerde de cijfers van het seizoen 2019-20 dat in maart werd stopgezet door de coronacrisis. Economisch viel dat mee voor de clubs met slechts een verlies van 1,3 procent aan inkomsten. Erger wordt voor het voorbije seizoen verwacht. Men rekent op een inkomstenverlies van 80 à 120 miljoen euro. Dit komt door het gebrek aan inkomsten uit ticketing omdat het overgrote deel van het seizoen zonder publiek werd gespeeld. Ook wordt ervan uitgegaan dat de transferinkomsten, die in het seizoen 2019-20 nog een spectaculaire 110 miljoen euro bedroeg, ver zullen terugvallen.

“Er is maar één oplossing en dat is inzetten op de Belgische jeugd”, aldus Sam Versluijs van Deloitte. “De clubs hebben dat al begrepen want alle profclubs hebben samen in dat seizoen 50 miljoen euro in de eigen jeugd geïnvesteerd.”

“De clubs moeten zichzelf kunnen bedruipen, dat is het grote doel”, aldus Pierre François, CEO van de Pro League, de verzameling van profclubs. “We moeten hopen dat de clubeigenaars in hun clubs blijven investeren, dat de verhoging van het tv-geld een positief effect zal hebben en dat volledig de kaart van de eigen jeugd getrokken wordt om te overleven.”

Nog wat cijfers: slechts zes van de 23 profclubs sloten het seizoen 2019-20 zonder verlies af. Met de fiscale voordelen afgetrokken betaalden de Belgische profclubs 100 miljoen euro aan belastingen. De inkomsten uit UEFA prijzengeld is in twee seizoen spectaculair gestegen van 31 miljoen euro naar 79 miljoen euro. Daar profiteren natuurlijk vooral de grote clubs van. We staan echter voor een keerpunt. Als België zijn rechtstreekse deelnemer aan de Champions League verliest - en daar lijkt het na wat magere Europese jaren naartoe te gaan - zou die groei wel eens flink kunnen kelderen.