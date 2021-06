Engels ambulancepersoneel krijgt bodycams na geweldstoename

Het ambulancepersoneel in Engeland, dat de jongste jaren steeds meer met agressie kampt, krijgt bodycams, camera’s die ze op hun lichaam kunnen dragen, zo meldt de openbare omroep BBC woensdag. In 2020 deden zich zeker 3.500 geweldincidenten voor.

Ambulancemedewerker Gary Watson, die meedeed aan een proef in Londen, denkt dat een afschrikkende werking uitgaat van de bodycams. Hij raakte zelf in 2018 gewond toen een dronken patiënt hem en zijn collega’s te lijf ging. Watson moest vervolgens tegen zijn aanvaller getuigen en vond dat erg stresserend. De ambulancier denkt dat hem dat mogelijk bespaard was gebleven als er camerabeelden waren geweest.

Opnames delen met politie

De collega’s van Watson worden de komende weken op grote schaal uitgerust met de lichaamscamera’s. Gezondheidsdienst NHS gaat die voor het eind van de maand verstrekken aan alle ambulancediensten in Engeland. De camera’s beginnen pas met filmen als het personeel op een knop drukt in een dreigende situatie. De opnames kunnen later worden gedeeld met de politie en als bewijs worden gebruikt.

Medisch directeur Steve Powis van NHS Engeland zegt dat personeel zich veiliger voelt als camera’s worden gedragen. Ambulancediensten in andere delen van het Verenigd Koninkrijk kijken nog of ze ook bodycams gaan verstrekken aan medewerkers.

Watson ondervindt ondertussen nog steeds de gevolgen van de aanval van drie jaar geleden. “Iedere keer dat een oproep binnenkomt via de radio, denk je: gaat het weer zo’n klus worden?”, zei hij tegen de BBC. “Je weet het gewoon nooit.”