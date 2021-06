FC Barcelona heeft derde aanwinst beet in drie dagen tijd

FC Barcelona heeft woensdag de komst van rechtsachter Emerson Royal (22) aangekondigd. Hij is al de derde aanwinst bij de Catalaanse club in drie dagen tijd.

Emerson Royal speelde sinds begin 2019 voor Real Betis. Barça en Betis betaalden toen elk zes miljoen euro aan Atlético Mineiro. Emerson zou tot de zomer van 2021 voor Betis spelen. In de deal was afgesproken dat Barcelona dan de kans zou krijgen om de rest van de transferrechten over te nemen, wat nu dus gebeurt.

Voor Real Betis speelde Emerson 79 wedstrijden. Daarin was hij goed voor vijf doelpunten en tien assists. Dit seizoen had hij een groot aandeel in de knappe zesde plaats in La Liga van de club uit Sevilla. Emerson treedt op de komende Copa America (13 juni - 10 juli) aan voor de Braziliaanse nationale ploeg.

Barcelona kondigde eerder deze week al de komst van aanvaller Sergio Agüero (maandag) en verdediger Eric Garcia (dinsdag) aan. Zij komen transfervrij over van Manchester City.