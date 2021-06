Nieuwe Russische wet kan ervoor zorgen dat opposanten zich niet kandidaat kunnen stellen voor parlementsverkiezingen

De Russische Senaat heeft woensdag een wetsontwerp goedgekeurd dat medewerkers van “extremistische” organisaties verbiedt om deel te nemen aan de verkiezingen. De oppositie ziet er een manoeuvre in om politieke tegenstand uit te schakelen bij de parlementsverkiezingen in september.

De Russische Federatieraad, het hogerhuis dus, keurde de wet goed met 146 stemmen voor (op 170). De Staatsdoema, oftewel het lagerhuis, keurde het ontwerp al eerder goed. Als president Vladimir Poetin nu nog zijn handtekening zet, is de wet een feit.

Aangenomen wordt dat de wet vooral de aanhangers van gevangen oppositieleider Aleksej Navalny viseert. Het parket eiste al dat zijn organisaties als “extremistisch” beschouwd worden, op gelijke voet met ultranationalistische en -religieuze organisaties.

De openbaar aanklager argumenteerde dat Navalny “de sociale situatie wil destabiliseren, via liberale slogans”. Er heerst weinig twijfel over hoe de procedure zal aflopen: de financiële toezichthouders bestempelden het netwerk van regionale kantoren van de oppositieleider al als “extremistisch”.

Slechte cijfers voor Poetin

De oppositie zegt dat het regime in Moskou schoon schip probeert te maken voor de parlementsverkiezingen in september. De partij van Poetin, Verenigd Rusland, slabakt in de peilingen. Bovendien stagneert de economie en zijn er talrijke corruptieschandalen.

De voorbije dagen waren er verschillende huiszoekingen bij criticasters van het regime in Moskou. Er werden nog twee oppositieleiders opgepakt, Andrej Pivovarov en Dmitry Gudkov, in afzondelijke onderzoeken.