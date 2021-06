Israëlisch parlement kiest Yitzhak Herzog tot nieuwe president

Op de valreep van een mogelijke politieke kentering heeft het parlement van Israël de vroegere oppositieleider Yitzhak Herzog tot president van het land gekozen. De 60-jarige politicus haalde het woensdag met 87 tegen 26 stemmen van lerares en activiste Miriam Peretz (67).

Herzog kondigde aan dat hij de “president van alle Israëliërs” zou zijn en zich voor eenheid in het verdeelde land zou inzetten. “Nu is de tijd aangebroken om bruggen te bouwen.” Hij zal wereldwijd tegen antisemitisme en haat tegen Israël strijden. Premier Benjamin Netanyahu feliciteerde Herzog via Twitter met de verkiezing. Hij wenste hem namens alle Israëliërs veel succes toe.

Geheime stemming

Herzog neemt op 9 juli het ambt van president Reuven Rivlin over. De stemming kwam kort voor een mogelijke aflossing van de rechtsconservatieve Netanyahu, die sinds vele jaren premier is.

Herzog leidt de Arbeiderspartij sinds 2013. Zijn vader Chaim Herzog was al president van Israël. In 2018 werd hij voorzitter van de hulporganisatie Jewish Agency, die zich onder meer met de immigratie naar Israël bezighoudt.

De president heeft in Israël vooral een representatieve functie. Zijn belangrijkste taken zijn het verlenen van gratie aan gevangenen en het geven van de opdracht tot regeringsvorming. Hij wordt om de zeven jaar via een geheime stemming in het parlement gekozen.