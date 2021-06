Bij Engeland mikken ze hoog: “EK is mislukt als we de halve finales niet halen”

Als Engeland op het komende EK voetbal (11 juni - 11 juli) de halve finales niet haalt, dan is het toernooi mislukt. Dat heeft bondscoach Gareth Southgate dinsdagavond verklaard op een persconferentie.

De laatste vier bereiken, is volgens Southgate een must voor de Engelsen. “We zijn daar realistisch over, met die verwachting moeten we leven”, liet Southgate optekenen in de Britse media. “Zijn we klaar om te winnen? Wel, we hebben recent twee keer de halve finales bereikt. Proberen verder te geraken, dat is de volgende stap.”

The Three Lions eindigden op het WK van 2018 op de vierde plaats. In de kleine finale waren de Rode Duivels met 2-0 te sterk. Een jaar later schopten de Engelsen het tot in de halve finales van de Nations League.

In groep D opent Engeland op 13 juni tegen vicewereldkampioen Kroatië. Daarna volgen nog duels met Schotland en Tsjechië.