Vleesverwerker JBS start operaties weer op na cyberaanval

Vleesverwerker JBS start zijn systemen weer op na een grootschalige cyberaanval. “Onze systemen gaan weer online”, aldus het hoofd van de Amerikaanse fabriek Andre Nogueira woensdag.

Door de cyberaanval van zondag moest JBS, ‘s werelds grootste vleesverwerker, zijn computernetwerken in Noord-Amerika en Australië stilleggen en kwam de vleesverwerking in een grote Canadese fabriek tijdelijk tot stilstand. In de VS moesten vijf van de grootste vleesfabrieken stilgelegd worden. In Australië werd gestopt met de slacht van runderen en lammeren. In Canada is de rundvleesverwerking ondertussen weer opgestart. Een groot deel van de fabrieken zal in de loop van woensdag weer draaien.

Uit Rusland

Het van oorsprong Braziliaanse JBS gaf weinig informatie over de aanval. Een woordvoerster van het Witte Huis zei echter dat het bedrijf de Amerikaanse regering liet weten dat de aanval met ransomware werd gepleegd door een “criminele organisatie die waarschijnlijk in Rusland gevestigd is”. Ransomware is een methode om via internet computers of bestanden te blokkeren via malware die illegaal wordt geïnstalleerd. Vervolgens wordt er een geldsom (“ransom”) gevraagd aan het slachtoffer om opnieuw toegang te krijgen tot het systeem.

De hackaanval bij JBS komt niet lang na een grote cyberaanval tegen het Amerikaanse oliepijpleidingbedrijf Colonial Pipeline. Door die hack van drie weken geleden moest een belangrijke oliepijplijn in de VS tijdelijk worden platgelegd. Colonial gaf na de aanval toe 4,4 miljoen dollar te hebben betaald aan de aanvallers.